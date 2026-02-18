रोजाना सुबह अर्ध चक्रासन को करने से मिल सकते हैं ये गजब के फायदे
Ritika
Feb 18, 2026
शरीर को लंबे समय तक के लिए फिट रखने के लिए आपको योगासन को करना चाहिए.
अगर आप रोजाना सुबह अर्ध चक्रासन करते हैं, तो कई गजब के फायदे मिल सकते हैं.
रोजाना सुबह अर्ध चक्रासन को करने से कंधों की जकड़न को दूर कर सकते हैं.
रीढ़ की हड्डी को लचीला बना सकते हैं.
पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी ये मददगार है.
अर्ध चक्रासन को करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है.
तनाव को कम करने का भी काम करेगा.
Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)