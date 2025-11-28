खाली पेट पी लें इस ड्राई फ्रूट का पानी, पाचन तंत्र करेगा मशीन जैसा काम!
Shilpa
Nov 28, 2025
किशमिश सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है.
किशमिश की तरह किशमिश का पानी भी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है.
किशमिश में कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं.
किशमिश का पानी पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है.
किशमिश का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती है.
आयुर्वेद के अनुसार किशमिश का पानी सुबह खाली पेट पीना चाहिए.
किशमिश का पानी पीने से हार्ट से संबंधी समस्या कम हो सकती है.
किशमिश का पानी पीने से पाचन तंत्र भी बेहतर बना रहता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.