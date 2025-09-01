पेट में चिपकी सारी गंदगी को दूर करने के लिए रोजाना बासी मुंह पी सकते हैं इन चीजों का पानी!
Ritika
Sep 01, 2025
आजकल बाहर की अनहेल्दी चीजों को खाने से पेट में कई सारी गंदगी चिपक जाती है, जो कई दिक्कतें भी पैदा करती हैं.
अगर आप पेट में चिपकी सारी गंदगी को दूर करना चाहते हैं, तो बासी मुंह सौंफ और अजवाइन का पानी उबालकर पी सकते हैं.
शरीर को डिटॉक्स करके आपके हेल्थ को फिट रखने में भी मददगार साबित होता है.
अगर आप बासी मुंह रोजाना सौंफ और अजवाइन का पानी 1 गिलास पीते हैं, तो मेटाबॉलिज्म को मजबूत बना सकते हैं.
आपके शरीर के बढ़े हुए ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में भी मददगार होता है.
अगर आप बढ़ते हुए वजन को कम करना चाहते हैं, तो भी इस पानी का सेवन करना चाहिए.
1 गिलास रोजाना सौंफ और अजवाइन का पानी पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.