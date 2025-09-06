मॉनसून में पिएं इस हरी सब्जी का जूस, शरीर में दिखेंगे कई सारे चमत्कारी फायदे
Saumya Tripathi
Sep 06, 2025
बारिश के दिनों में लौकी का जूस पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. यह पाचन को मजबूत, ग्लोइंग स्किन और वजन को कंट्रोल करने में मददगार होता है.
तो चलिए आपको बताते लौकी के जूस पीने से शरीर में कौन-से फायदे में नजर आएंगे...
लौकी के जूस में फाइबर और पानी भरपूर मात्रा में होता है, जो डाइजेशन को बेहतर करने, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी दिक्कतों से राहत दिलाता है.
लौकी का जूस कैलोरी की कम मात्रा में पाई जाती है. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रहता है जिससे वजन कम करने में मददगार होता है.
लौकी के जूस में पोटेशियम के गुण पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. साथ ही, हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाता है.
लौकी का जूस पीने से शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालने में और लिवर, किडनी के फंक्शन में सुधार करता है.
लौकी का जूस पीने से त्वचा और बालों में चमक आती है. साथ ही, यह चेहरे पर मौजूद मुहांसों को कम करने में मददगार होता है.
लौकी के जूस में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है. इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसे डायबिटीज मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है.
शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए लौकी के जूस का सेवन करें, लौकी में पानी में मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.