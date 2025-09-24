नवरात्रि के व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पिएं ये 5 स्मूदी

Ritika
Sep 24, 2025

नवरात्रि में लोग 9 दिन के लिए उपवास रखते हैं कमजोरी भी शरीर में काफी ज्यादा होने लगती है.

आज आपको बताते हैं नवरात्रि के व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आपको क्या पीना चाहिए.

नवरात्रि के व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आपको खीरे की स्मूदी बनाकर पीनी चाहिए.

अगर आप ड्राई फ्रूट स्मूदी को पीते हैं, तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा.

पपीता स्मूदी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

केला की स्मूदी को पीने से आपका पेट भरा-भरा रहेगा.

चीकू और बनाना स्मूदी को भी आप बनाकर पी सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

VIEW ALL

असली है या नकली... ऐसे करें कुट्टू के आटे की पहचान

करवा चौथ में खूबसूरत लुक के लिए मीरा राजपूत से लें आइडिया, देखें उनके स्टाइल लुक्स

कमजोर नहीं मेंटली स्ट्रान्ग होते हैं मूवी देखकर रोने वाले लोग!

बच्चों में बदले बात करने का तरीका, मिलेगा जबरदस्त कॉन्फिडेंट्स!
Read Next Story