नवरात्रि के व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पिएं ये 5 स्मूदी
Ritika
Sep 24, 2025
नवरात्रि में लोग 9 दिन के लिए उपवास रखते हैं कमजोरी भी शरीर में काफी ज्यादा होने लगती है.
आज आपको बताते हैं नवरात्रि के व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आपको क्या पीना चाहिए.
नवरात्रि के व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए आपको खीरे की स्मूदी बनाकर पीनी चाहिए.
अगर आप ड्राई फ्रूट स्मूदी को पीते हैं, तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा.
पपीता स्मूदी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
केला की स्मूदी को पीने से आपका पेट भरा-भरा रहेगा.
चीकू और बनाना स्मूदी को भी आप बनाकर पी सकते हैं.
