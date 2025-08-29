पेशाब करते वक्त हो रही जलन या दर्द तो पिएं इन दानों का पानी, मिल सकता है आराम!
Saumya Tripathi
Aug 29, 2025
अगर आपको भी पेशाब करते वक्त जलन और दर्द हो रही है तो इस समस्या को नजरअंदाज न करें.
यदि आप इस दिक्कत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो किचन में रखे इन दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
अजवाइन का पानी यूरिन इंफेक्शन ठीक करने की क्षमता रखता है.
इसके लिए आधा चम्मच अजवाइन को गर्म पानी में मिलाकर रातभर के लिए रख दें.
फिर अगली सुबह इसे छानकर खाली पेट पी लें. हफ्तेभर तक ऐसा करने से आपको यूरिन इंफेक्शन से आराम मिल सकता है.
इसके साथ हाइजीन रखें. गीले कपड़े पहनने से बचें.
और अगर दिक्कत ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह लें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.