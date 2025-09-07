सुबह खाली पेट पिएं इस अनाज का पानी, नसों में चिपकी गंदगी एक झटके में होगी बाहर
Saumya Tripathi
Sep 07, 2025
जौ में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकते हैं.
जौ का पानी पीने से इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं.
जिसकी वजह से जौ का पानी डायबिटीज के मरीजों को जौ का पानी पीना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है.
अगर आप रोजाना जौ का पानी पीते हैं इससे डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिल सकती है, साथ ही यह वजन घटाने में भी फायदेमंद होता है.
कैसे करें तैयार- इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले जौ को अच्छे से साफ कर लें.
फिर एक पैन में डेढ़ कप पानी डालकर और उसमें जौ डालकर अच्छे से उबाल लें. इसे भूरा होने तक पकाएं.
जौ का पानी का सुबह खाली पेट पीना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. अगर आप चाहे तो इसमें नींबू का रस और शहद मिला सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.