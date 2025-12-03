सर्दियों में कहीं आप तो नहीं खा रहे हैं गलत तरीके से अंजीर? जानें सही तरीका
Ritika
Dec 03, 2025
अंजीर आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
अंजीर में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियन और पोटैशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए ठीक हैं.
कुछ लोग गलत तरीके से अंजीर खाते हैं, जो हेल्थ को नुकसान करता है आज आपको बताते हैं क्या है सही तरीका?
सर्दियों में आप अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर और फिर सुबह के समय खा सकते हैं.
जोड़ों के दर्द को दूर करने में अंजीर फायदेमंद होता है.
शरीर में खून की कमी अगर हो गई है, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं.
इम्यूनिटी बूस्ट करके आपकी हेल्थ को बीमारियों से दूर रखता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें