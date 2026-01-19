सर्दियों में काले तिल के साथ रोजाना खाएं ये 1 खास चीज, मिल सकते हैं इतने सारे ढेरो फायदे
Ritika
Jan 19, 2026
सर्दियों में आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए.
सर्दियों में काले तिल का सेवन करना काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
सर्दियों में काले तिल के साथ में आप रोजाना एक चीज का सेवन कर सकते हैं.
सर्दियों में काले तिल के साथ रोजाना गुड़ का सेवन कर सकते हैं.
जोड़ों के दर्द और अकड़न से आप छुटकारा पा सकते हैं.
आयरन की कमी को दूर करने के लिए ये फायदेमंद है.
पाचन से जुड़ी समस्या को भी दूर करता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.