लोहे जैसी ताकत के लिए खाएं ये शाकाहारी चीजें, दूर होगी एनीमिया की समस्या
Saumya Tripathi
Sep 10, 2025
पालक आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है.
दालें, खासकर मसूर और चना, आयरन से भरपूर होती हैं.
राजमा में भी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो खून की कमी को पूरा करता है.
सूखे मेवे, जैसे किशमिश और खजूर, आयरन के साथ-साथ ऊर्जा भी देते हैं.
अनार और चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये ब्लड काउंट बढ़ाने में सहायक हैं.
बीज, जैसे कद्दू के बीज और तिल, आयरन का अच्छा स्रोत होते हैं.
हरी सब्जियां, जैसे ब्रोकोली, खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है.
गुड़ और शहद भी एनीमिया के मरीजों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.