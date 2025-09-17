शहद में भिगोकर खाएं ये 1 सूखा मेवा, शरीर में दिखेंगे 7 जबरदस्त बदलाव
Saumya Tripathi
Sep 17, 2025
काजू ऐसा सूखा मेवा है जिसे हर कोई बड़े ही चाव से खाता है.
वहीं, लोग इसका सेवन अलग-अलग तरीके से करते हैं लेकिन अगर शहद में भिगोकर खाया जाए तो शरीर में कई बदलाव नजर आते हैं.
काजू और शहद का कॉम्बिनेशन शरीर को ऊर्जा देता है.
काजू में हेल्दी फैट्स और फाइबर और शहद में मौजूद प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है.
काजू और शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखता है.
काजू और शहद शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार होते हैं.
मेटाबॉल्जिम को भी बूस्ट करने में काजू और शहद का कॉम्बिनेशन बेहतर माना जाता है.
वेट लॉस करने में भी काजू और शहद फायदेमंद हो सकता है.
शहद के एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और काजू में मौजूद मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन-के हड्डियों के लिए लाभकारी साबित होते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.