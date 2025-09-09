हार्ट तक जाने वाली हर नस में पंप करेगा खून, ब्लॉकेज रोकने के लिए करें ये काम!

Shilpa
Sep 09, 2025

हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या

बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की नसों में ब्लॉकेज की समस्या देखने को मिलती है.

डाइट

हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को रोकने और खून को पंप करने लिए डाइट का खास ध्यान देना चाहिए.

बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें

हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को दूर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है.

एक्सरसाइज करें

ब्लॉकेज की समस्या से बचाव के लिए रोजाना 30 मिनट तक वॉक या फिर एक्सरसाइज करें.

स्मोकिंग ना करें

स्मोकिंग करने से नसों को नुकसान होता है. हार्ट की नसों को सुरक्षित रखने के लिए स्मोकिंग ना करें.

ऑयली फूड्स का सेवन ना

हेल्दी हार्ट और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अपनी डाइट से ऑयली फूड्स को बाहर निकाल दें.

योग करें

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए रोजाना योग करें. योगा के साथ-साथ तनाव को भी मैनेज करें

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

