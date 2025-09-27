हद से ज्यादा मीठा खाना खराब कर सकता है आपकी आंखें, होते हैं ये नुकसान!
Saumya Tripathi
Sep 27, 2025
बदलती लाइफस्टाइल और खान-पान हमारी सेहत पर बुरा असर नजर आता है.
वहीं, मीठा खाने की आदत से आंखों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
ज्यादा मीठे का सेवन करने से डायबिटीज बढ़ सकती है. जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा बढ़ता है.
जिससे आंखों की छोटी रक्त नलिकाएं डैमेज होती हैं और रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगती है.
बता दें, यह समस्या न केवल शुगर के मरीजों को बल्कि हेल्दी लोगों को भी हो सकती है.
शुरुआती दौर में धुंधला दिखाई देना, काले धब्बे, रात में कम दिखना और फ्लोटर्स की समस्या हो सकती है.
लगातार हाई शुगर लेवल से आंखों पर दबाव बढ़ता है और दर्द या इंफेक्शन का खतरा रहता है.
इसलिए हेल्दी डाइट, फ्रूट्स, हरी सब्जियां और आंखों की नियमित जांच कराएं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.