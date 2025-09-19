इन चीजों को खाने से शरीर में बढ़ सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल!
Ritika
Sep 19, 2025
आजकल बाहर का अनहेल्दी खाने और बिगड़ती लाइफस्टाइल के चलते कई समस्या शरीर में आने लगती है.
अगर आप भी कुछ चीजों को खाते हैं, तो शरीर में तेजी से बैड कोलेस्ट्रॉल काफी हद तक बढ़ सकता है.
तली-भुनी चीजों को आपको अपनी डाइट से बाहर कर देना है ये आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगी.
फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को भी आपको खाने से बचना चाहिए.
फास्ट फूड आजकल लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं. इसको भी नहीं खाना चाहिए.
बेकरी आइटम भी जितना हो सके आपको अपनी डाइट से बाहर ही रखना चाहिए.
पेस्ट्री और केक को अधिक मात्रा में खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ सकता है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)