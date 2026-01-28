बच्चों को बनाना है 'बुक लवर'? पेरेंट्स अपनाएं ये जादुई तरीके

Reetika Singh
Jan 28, 2026

बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं. ऐसे में अगर आप उनके सामने खुद किताबें पढ़ेंगे, तो उन्हें भी पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और वे इसे बोझ नहीं समझेंगे.

बच्चों पर अपनी पसंद न थोपों. उन्हें लाइब्रेरी या दुकान ले जाएं और उनकी पसंद के अनुसार कॉमिक्स, कहानियां या चित्र वाली किताबें खरीदें.

घर के किसी शांत कोने में आरामदायक कुशन और रोशनी के साथ 'रीडिंग प्लेस' बनाएं. एक खास जगह होने से बच्चों का मन पढ़ाई में ज्यादा अच्छा लगेगा.

रात को सोते समय कहानियां पढ़ने की आदत डालें. अगर बच्चा छोटा है तो उसे कहानियां सुनाएं. यह न केवल उनकी कल्पना को मजबूत करेगा, बल्कि किताबों के प्रति लगाव पैदा करेगा.

किताब पढ़ने के बाद बच्चों से उस कहानी के बारे में सवाल करें. इससे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और पढ़ने में उनका मन लगा रहता है.

मोबाइल और टीवी का समय सीमित करें, जिससे उनके पास खाली समय हो. उस खाली समय में उन्हें किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करें.

