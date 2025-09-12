बाजार में मिलने वाला प्रोटीन पाउडर भी है इस अनाज के आगे फेल! शरीर को मिलेगी घोड़े जैसी फुर्ती
Saumya Tripathi
Sep 12, 2025
हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम के साथ-साथ प्रोटीन का भी अहम योगदान होता है.
बाजार में काफी सारे प्रोटीन पाउडर मौजूद हैं लेकिन ये शरीर के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं तो चलिए आपको बताते हैं एक खास अनाज के बारे में...
मोटे अनाजों में समा के चावल का सेवन करना सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है.
इसमें प्रोटीन, सोडियम, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है.
समा का चावल काफी पौष्टिक होता है जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होता है.
ग्लूटन फ्री, लो कैलोरी से युक्त समा के चावल का सेवन लोग व्रत में करते हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, समा के चावल डायबिटीज मरीजों के लिए काफी अच्छा होता है. इसके सेवन से शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है.
वहीं, दिल के मरीजों के लिए भी समा के चावल फायदेमंद होता है. यह कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मददगार होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.