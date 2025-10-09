5000 वाला फेशियल भी इस फेस पैक के आगे पड़ जाएगा फीका! सस्ते में पाइए एकदम चांद-सा चेहरा
Saumya Tripathi
Oct 09, 2025
अक्सर लोग ग्लोइंग स्किन की चाहत में काफी कुछ ट्रीटमेंट और फेशियल करवाते हैं.
लेकिन ये फेस पैक जितने महंगे होते हैं उतने ही कम असरदार और धीरे-धीरे चेहरे बेजान नजर आने लगता है.
अगर आप भी ग्लोइंग और हेल्दी चेहरा चाहते हैं तो यह 1 नेचुरल फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं.
जिसके आगे महंगे फेशियल और क्लीन अप भी फीके पड़ जाएंगे.
इसके लिए आपको चाहिए पपीते के पत्तों का रस और 1 चम्मच बेसन.
अब एक बाउल में दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें.
फिर इसे अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करें और 15-20 मिनट सूखने के बाद नॉर्मल पानी से फेस वॉश करें.
पपीते के पत्तों का फेस चेहरे के दाग-धब्बे और ओपन पोर्स को बंद करने में मदद करता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.