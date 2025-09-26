करवाचौथ से पहले चांद-सा चमकने लगेगा चेहरा, बस आज से शुरू कर दें ये 2 काम
Saumya Tripathi
Sep 26, 2025
करवाचौथ का त्योहार हर सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है. जिसमें हर औरत सबसे सुंदर दिखना चाहती है.
जिसके लिए वे चेहरे पर महंगे क्रीम,फेशियल कराती हैं लेकिन चेहरे पर वो चमक नहीं आती.
लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे की मदद से चेहरे का खोया नूर वापस पाया जा सकता है, तो आइए जानते हैं.
फेशियल और महंगे क्रीम की जगह मुलेठी और दही का फेस पैक काफी असरदार साबित हो सकता है.
मुलेठी पाउडर और दही स्किन को ब्राइट करने, पिगमेंटेशन हटाने और डीप क्लीन करने में मददगार होता है.
साथ ही, इससे स्किन की ड्राईनेस दूर होती है और चेहरे को ग्लोइंग और हाइड्रेटेड लुक भी देता है.
इस फेस पैक को तैयार करने के लिए आधा चम्मच मुलेठी पाउडर लेकर इसमें दही मिक्स करके पेस्ट तैयार कर लें.
अब इसे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करें और लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें. जब यह सूख जाए तो हल्के हाथों से स्क्रब करके साफ करें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.