सर्दी आते ही सूखने लगा है चेहरा तो रात में सोने से पहले करें इस तेल से मसाज, मिलेगा सोने-सा निखार
Saumya Tripathi
Oct 24, 2025
सर्दियां आते ही चेहरे पर ड्राईनेस नजर आने लगती हैं जिनसे छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.
अगर आप भी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इससे मसाज करने से क्या होगा…
बादाम का तेल नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स से भरपूर होता है. इससे मसाज करने से स्किन की जलन और सूजन को कम किया जा सकता है.
ध्यान रखें कि, चेहरे पर जिस बादाम तेल से मसाज करें वो मीठा होना चाहिए, इसमें विटामिन, फैटी एसिड और कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं.
चेहरे को नेचुरली हाइड्रेट रखने के लिए रोज रात में सोने से पहले बादाम की 4-6 बूंदों से फेस मसाज करें.
बादाम के तेल में मौजूद विटामिन ए और ई चेहरे की पिग्मेंटेशन और स्किन को हेल्दी रखने में मददगार हो सकता है.
रोज रात में बादाम के तेल से फेस मसाज करने से झुर्रियों और फाइन लाइन्स कम करने में मदद मिल सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.