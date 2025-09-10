नवरात्रि में रेड साड़ी के साथ लगाएं इस कलर की लिपस्टिक, हर तरफ होगी आपकी खूबसूरती की तारीफ

Shilpa
Sep 10, 2025

नवरात्रि के मौके पर रेड साड़ी

नवरात्रि के मौके पर रेड कलर की साड़ी पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है.

रेड साड़ी में खूबसूरत लुक

लाल रंग की साड़ी में खूबसूरत लुक मिलता है. रेड कलर की साड़ी लगभग हर किसी पर अच्छी लगती है.

किस तरह का करें मेकअप

लाल रंग की साड़ी के साथ आप हैवी मेकअप कैरी कर सकते हैं.

किस कलर की लिपस्टिक

रेड कलर की साड़ी के साथ समझ नहीं आता है किस कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए. आइए जानते हैं रेड साड़ी के लिए बेस्ट लिपस्टिक शेड्स

न्यूड पिंक कलर की लिपस्टिक

रेड कलर की साड़ी के साथ न्यूड पिंक शेड की लिपस्टिक लगानी चाहिए.

न्यूड शेड

रेड कलर की साड़ी के साथ आप न्यूड शेड की लिपस्टिक लगा सकते हैं.

ब्राउन शेड

अगर आप लाइट मेकअप चाहती हैं तो आप रेड साड़ी के साथ ब्राउन शेड की लिपस्टिक लगा सकते हैं.

ब्रिक रेड कलर की लिपस्टिक

हैवी लुक के लिए आप रेड साड़ी के साथ ब्रिक कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं.