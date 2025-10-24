रस्सी जैसी पतली चोटी को देखकर महसूस होती है शर्म, तो नारियल तेल में इन 2 चीजों को मिलाकर करें बालों की मालिश
Saumya Tripathi
Oct 24, 2025
खराब खान-पान और बदलती लाइफस्टाइल का बुरा असर हमारे बालों पर दिखाई देने लगता है.
साथ ही, बालों को सही से पोषण न मिलने की वजह से वह बेजान, दोमुंहे, हेयर फॉल की समस्याएं होने लगती है.
तो आप बालों को मजबूत बनाने के लिए नारियल तेल में 2 चीजों को मिलाकर लगाने से रस्सी जैसी चोटी मजबूत और घने नजर आती है.
मेथी के दाना में मौजूद फॉलिक एसि़ड, विटामिन ए, सी और के, पौटेशियम, आयरन, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण बालों के लिए लाभकारी माना जाता है.
वहीं बालों को शाइनी और सॉफ्ट बनाने के लिए एलोवेरा जेल काफी अच्छा माना जाता है.
अब नारियल तेल में मेथी दाना को अच्छे-से पका लें फिर इसमें एलोवेरा जेल मिलाकर बालों की अच्छे से मालिश करें.
हफ्ते में 2 से 3 बार इन चीजों से हेयर मसाज करने से हेयर फॉल और ड्रैंडफ से छुटकारा मिल सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.