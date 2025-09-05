शरीर में बार-बार महसूस हो रही है फड़कन, तो शरीर में हो सकती हैं ये दिक्कतें
Saumya Tripathi
Sep 05, 2025
कभी-कभी अचानक से शरीर में फड़कन महसूस होने लगती है.
आमतौर पर ऐसा होता रहता है लेकिन अगर बार-बार ऐसा महसूस कर रहे हैं तो यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है.
अगर शरीर में अधिक मात्रा में कैफीन है तो इस वजह से मांसपेशियों में फड़कन महसूस होती है.
शरीर में पानी की कमी होने पर मांसपेशियों और नसों पर प्रभाव पड़ता है. जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन की वजह से हो सकता है.
अच्छी और पर्याप्त नींद न होने की वजह से भी मांसपेशियां रिलैक्स नहीं कर पाती हैं जिससे ऐंठन उठने लगती है.
ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे मांसपेशियों में फड़कन हो सकती है.
खून की कमी होने पर मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है. जिससे मांसपेशियों में फड़कन महसूस होती है.
शरीर में विटामिन बी 12 की कमी से मांसपेशियों में झनझनाहट और फड़कने की समस्या हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.