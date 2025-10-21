बादाम और किशमिश से भी ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद है ये ड्राई फ्रूट, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए है वरदान
Lalit Kishor
Oct 21, 2025
ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए फायदेमंद
हेल्दी बॉडी के लिए लोग ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं.
बादाम और किशमिश ताकतवर ड्राई फ्रूट्स
ड्राई फ्रूट्स में बादाम और किशमिश काफी ताकतवर और फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट में प्रमुख रूप से शामिल हैं.
बादाम और किशमिश से फायदेमंद अंजीर
हालांकि ड्राई फ्रूट्स में अंजीर को बादाम और किशमिश से फायदेमंद माना जाता है.
अंजीर खाने के फायदे
अंजीर में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, आयरन और कॉपर सहित कई पोषक तत्व होते हैं, जो बेहद फायदेमंद हैं.
डायबिटीज में फायदेमंद
अंजीर खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है.
हड्डियां होंगी मजबूत
अंजीर खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम होता है.
दिल के लिए फायदेमंद
अंजीर में पोटैशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो दिल के लिए काफी फायदेमंद हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.