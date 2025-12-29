पैरों से सारी गंदगी को हटाने के लिए अपनाएं ये 5 जबरदस्त तरीके, कालापन भी होगा दूर
Ritika
Dec 29, 2025
पैरों को साफ रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है आजकल लोग गंदे पैरों से परेशान रहते हैं.
अगर आप पैरों से सारी गंदगी को हटाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.
पैरों से सारी गंदगी को हटाने के लिए नींबू और हल्दी से अपने पैरों की सफाई करनी चाहिए.
सोने से पहले रोजाना अपने पैरों को एलोवेरा जेल से सफाई करनी चाहिए.
मुल्तानी मिट्टी का घोल बनाकर भी आप अपने पैरों की गंदगी को इससे निकाल सकते हैं.
कॉफी और नारियल तेल का स्क्रब भी आप अपने पैरों पर कर सकते हैं.
अगर आप अपने पैरों की गंदगी को साफ करना चाहते हैं, तो आप बेकिंग सोडा से भी अपने पैरों की सफाई कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.