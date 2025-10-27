तमन्ना भाटिया की तरह मिल्की त्वचा पाने के लिए फॉलो करें ये स्किन केयर सीक्रेट!
Ritika
Oct 27, 2025
तमन्ना भाटिया को मिल्की ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है उनकी खूबसूरती देख लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं.
सोशल मीडिया पर कई बार तमन्ना भाटिया अपना स्किन केयर सीक्रेट भी फैंस के साथ में शेयर करती हैं.
आज आपको बताते हैं तमन्ना भाटिया की तरह मिल्की त्वचा पाने के लिए उनका स्किन केयर सीक्रेट.
कच्चे दूध को बेसन में मिलाकर इसके पेस्ट को आपको अपने चेहरे पर लगाना चाहिए.
चेहरे के दाग-धब्बे को दूर करने के लिए ये पेस्ट आपको रोजाना लगाना चाहिए.
अगर आप इस पेस्ट को चेहरे पर लगाते हैं, तो स्किन को हेल्दी और साफ रखने में मदद मिल सकती है.
चेहरे के कील मुंहासे को दूर करने के लिए आप इस पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.