केमिकल ट्रीटमेंट नहीं! घुंघराले बालों को स्ट्रेट करने के लिए घर पर अपनाएं ये खास टिप्स
Ritika
Jan 01, 2026
आजकल लोग अपने बालों की समस्या से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और घुंघराले बालों से भी परेशान रहते हैं.
लोग कई तरह-तरह के केमिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं उससे बाल काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं.
एलोवेरा और नारियल दूध को मिलाकर आप अपने बालों में लगा सकते हैं.
दूध और शहद को मिलाकर भी आप बालों में लगा सकते हैं.
अगर आप अपने घुंघराले बालों को स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो आप नारियल तेल से रोजाना मसाज कर सकते हैं.
मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट भी आप बालों में लगा सकते हैं, ये आपके बालों को सीधा रखने में मदद करता है.
आपको अपने बालों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, वरना बेकार हो जाते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.