Parenting Tips:बच्चे को पढ़ाई में फोकस करने में हो रही है दिक्कत, इन टिप्स से मिल सकती है मदद
Saumya Tripathi
Sep 07, 2025
आज ज्यादातर माता-पिता की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनके बच्चों को पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कत हो रही है.
जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि बच्चों का ज्यादा दिमाग मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम्स की तरफ आर्कषित होता है.
अगर आपको भी बच्चों को लेकर ऐसी ही समस्या हो रही है तो आप ये कुछ टिप्स अपना सकते हैं...
सबसे पहले पढ़ाई का सही और शांत माहौल तैयार करें, स्टडी टेबल पर कम से कम चीजें रखें इससे वे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाएंगे.
अगर बच्चे का मन पढ़ाई से बार-बार भटक रहा है तो हो सकता है कि उसे उस विषय में दिक्कत हो. इसकी जानकारी लें.
पढ़ाई, खेल और आराम के लिए एक निश्चित समय तय करें, पढ़ाई करते वक्त उन्हें छोटे-छोटे ब्रेक दें.
अगर आप बच्चे को ऑडियो-वीडियो, फ्लैश कार्ड, गेम्स और स्टोरीटेलिंग आदि के जरिए विषयों को समझाएंगे तो इससे उनकी रूचि बढ़ सकती है.
बच्चों के लिए पर्याप्त और अच्छी नींद जरूरी है. साथ ही, उन्हें जंक फूड से दूर रखें. इससे उन्हें फोकस करने में मदद मिलेगी.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.