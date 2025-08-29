मॉनसून में जल्दी खराब या खट्टा हो रहा है दही, तो इन टिप्स से रखे लंबे समय तक फ्रेश
Saumya Tripathi
Aug 29, 2025
मॉनसून के मौसम में दही या तो जल्दी खट्टा हो जाता है या फिर खराब होने लगता है.
यदि आप भी बारिश के मौसम में दही को लंबे समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो ये टिप्स अपना सकते हैं...
अगर आप दही घर पर ही दही जमा रहे हैं तो सही समय पर दही जमाएं, इससे दही लंबे समय तक फ्रेश रहेगा.
ध्यान रखें कि, दही ज्यादातर रात के समय जमाएं और सुबह जब यह जम जाए तो इसे फ्रिज में रखे.
अगर आप मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं तो इससे दही और पानी अलग नहीं होगा और दही लंबे समय तक फ्रेश रहेगा.
यदि आप दही को रूम टेम्परेचर से थोड़ी ठंडी जगह पर रखते हैं तो इससे दही को जल्दी खराब नहीं होगा.
जब भी दही जमाए तो इसके बर्तन के आस-पास फल और सब्जी न रखें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.