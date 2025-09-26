कुकिंग ऑयल को खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स!
Saumya Tripathi
Sep 26, 2025
बदलते मौसम की वजह से कुकिंग ऑयल खराब हो सकता है. ऐसे में आपको बताते कि किस तरह से कुकिंग ऑयल को खराब होने से बचाया जा सकता है.
कुकिंग ऑयल को खराब होने से बचाने के लिए इसे सही से स्टोर करें. इसे आप पेंट्री या अलमारी के अंदर और सूर्य की रोशनी से दूर रखें.
कुकिंग ऑयल को हमेशा गहरे रंग के कांच के बर्तन में रखना सही माना जाता है. इसलिए इसे कसकर बंद करके ही रखें.
कुकिंग ऑयल को कभी भी खिड़कियों के सामने या ओवन के पास में न रखें. क्योंकि गर्मी और रोशनी की वजह से तेल खराब हो सकता है.
कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करने के बाद तेल बच जाने के बाद इसे छानकर और कणों को हटाकर ही रखें. इससे तेल दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं.
तेल का इस्तेमाल करने के लिए और लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए इसे आप फ्रीज में रखें. इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है.
तेल की एक्सपायरी डेट चेक करें और इसे उसकी समय सीमा के भीतर ही इस्तेमाल करें.
तेल का उपयोग करने के लिए इसको बार-बार गर्म करने से बचें क्योंकि इसमें हानिकारक टॉक्सिन्स भी आ सकते हैं. इसे 1 से 2 बार ही इस्तेमाल करें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.