चाय की छन्नी में जमा गंदगी को साफ करने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, मिनटों में हो जाएगी चकाचक
Saumya Tripathi
Sep 06, 2025
रोजाना चाय की छन्नी इस्तेमाल करने से इसमें दाग-धब्बे और गंदगी जमा होने लगती है.
अगर आप भी चाय की छन्नी या काली परत को साफ करना चाहते हैं तो ये टिप्स अपना सकते हैं.
इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में गर्म पानी लेकर इसमें बेकिंग सोडा और नींबू का रस डालें.
अब इसमें कुछ देर के लिए छन्नी को भीगने के लिए छोड़ दें. इससे जमी हुई काली परत धीरे-धीरे निकलने लगेगी.
यदि इसमें जिद्दी दाग हैं तो इस घोल में छन्नी को थोड़ी देर उबालकर और फिर टूथब्रश से साफ करें.
इसके अलावा, छन्नी को साफ करने के लिएं 1 कटोरी गर्म पानी में 1-2 चम्मच सिरका मिलाएं और इसमें छन्नी को कुछ देर के लिए रखें.
फिर पुराने टूथब्रश से इसे हल्के हाथों से रगड़ें. इससे दाग हट जाएंगे और जाली फिर से खुली-खुली लगेगी.
