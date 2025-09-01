लंबे सफर में बहुत काम आएंगे 6 ये फूड्स, खराब होने और सड़ने का झंझट खत्म!
Gurutva Rajput
Sep 01, 2025
जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन बाहर के खाने की रहती है.
बाहर का खाना खाने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
आज हम आपको 6 ऐसे फूड आइटम बताने जा रहे हैं जो 2-3 दिन के खराब नहीं होंगे और ट्रैवल का मजा भी दो गुना हो जाएगा.
सफर के दौरान आप पूड़ी ले जा सकते हैं, जो 2-3 दिन तक खराब नहीं होती. इसके अलावा, आप मीठे पुए भी साथ रख सकते हैं.
ट्रैवल के दौरान बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स ले जा सकते हैं. ये सुपरफूड की तरह काम करते हैं.
आप अपने सफर के लिए सूखे मसालों की स्टफिंग या सत्तू के पराठे पैक कर रख सकते हैं.
ट्रैवल के वक्त खस्ता कचौड़ी और आचार साथ ले जाना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें दाल का मसाला भी भरा जा सकता है.
सफर के वक्त आप तिल के लड्डू, गजक, चिक्की जैसी मिठाई भी कैरी कर सकते हैं.
ट्रैवल के लिए गुजराती थेपला एक बहुत अच्छा विकल्प है. इसे एयरटाइट कंटेनर में रखने से यह एक हफ्ते तक ताजा रहता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.