आज ही खाना शुरू कर दें 'पपीता'! जानें डाइट में शामिल करने के जबरदस्त फायदे
Reetika Singh
Feb 03, 2026
पपीते में 'पपेन' नाम का एक खास एंजाइम पाया जाता है, जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है. रोजाना सेवन से कब्ज जैसी समस्याओं को दूर कर डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है.
वहीं पपीते में विटामिन C से भरपूर मात्रा में पाया जाता है, शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने में मददगार है. यह बार-बार होने वाले इंफेक्शन और मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर को अंदरूनी ताकत देता है.
पपीते में मौजूद पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल रखते हैं. यह ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं.
पपीते के एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E पाया जाता है, जो स्किन की सेल्स को रिपेयर करते हैं. ये झुर्रियों को कम करने और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाते हैं.
कम कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण, पपीता खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है. यह क्रेविंग को रोककर वेट कम करने में मदद करते हैं.
पपीते में विटामिन A और ल्यूटिन की मात्रा अधिक होती है, जो आंखों की मसल्स को सुरक्षा प्रदान करते हैं और बढ़ती उम्र में होने वाली आंखों की समस्याओं को कम करता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.