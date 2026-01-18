कहीं गलत तरीके से तो नहीं खा रहे ब्रॉकली? जानें इसे पकाने का सबसे सेहतमंद तरीका
Reetika Singh
Jan 18, 2026
पोषक तत्वों से भरपूर ब्रॉकली सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसमें सल्फोराफेन नाम का कैंसर रोधी तत्व पाया जाता है. लेकिन इसे गलत तरीके से पकाने पर इसके गुण नष्ट हो जाते हैं.
आमतौर पर लोग ब्रॉकली को उबाल कर खा लेते हैं. लेकिन इससे इसमें मौजूद विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट पानी में बह जाते हैं, जिससे इसके पोषण कम हो जाते हैं.
कई लोग ब्रॉकली कच्ची ही खा लेते हैं. लेकिन यह पचाने में भारी हो जाता है और कुछ लोगों में गैस या ब्लोटिंग की समस्या पैदा कर सकता है.
रिसर्च के अनुसार, माइक्रोवेव में ब्रॉकली पकाने से इसके सुरक्षात्मक फ्लेवोनोइड्स लगभग 97% तक खत्म हो जाते हैं.
ऐसे में आपको बता दें, कि ब्रॉकली को 3-4 मिनट तक स्टीम करना करना सबसे बेस्ट है. इससे कैंसर से लड़ने वाले एंजाइम्स जिंदा रहते हैं.
अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते, तो जैतून तेल में हल्का फ्राई कर लें. कम आंच पर पकाने से इसका कुरकुरापन और न्यूट्रिशन बना रहता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.