महंगे हेयर कलर भूल जाएंगी आप... बस हिना पाउडर में मिलाकर लगाएं ये 2 चीजें, 30 मिनट में मिलेंगे नेचुरल काले बाल!
Sep 10, 2025
आज अधिकतर लोगों को समय से पहले बाल सफेद होने की दिक्कत होने लगी है.
जिसकी वजह से लोग सैलून महंगे हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं देसी नुस्खा...
अगर आप बालों पर हिना अप्लाई करते हैं तो इससे बाल ऑरेंज या ब्राउन नजर आते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं नेचुरल हेयर डाई बनाने का तरीका.
जो न केवल सफेद बालों को काला करेगा बल्कि बालों को मजबूत, सिल्की और शाइनी भी बनाएगा.
सबसे पहले बालों की लेंथ के हिसाब हिना ले लें और इसमें 2 से 3 चम्मच आंवला पाउडर मिक्स कर लें.
फिर इसे छानकर रख लें और इसमें चुटकीभर नमक भी मिक्स करें. इसके बाद इसमें चाय का पानी उबलकर मिक्स कर दें.
अब इसमें हेयर ऑयल मिक्स करके 2-5 घंटे ढककर रख दें. ध्यान रखें कि चाय का पानी गुनगुना हो.
इसे लगाने के लिए सबसे पहले बालों को गीला करें और इस पेस्ट को जड़ से लेकर आखिरी तक लगाएं और 30 मिनट तक लगा रहने दें.
अब इसे नॉर्मल पानी से धो लें लेकिन शैंपू का इस्तेमाल न करें चाहें तो कंडीशनर अप्लाई कर लें. इससे बालों को नेचुरली काले होंगे.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.