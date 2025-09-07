प्रोटीन पाउडर भूल जाइए...घर पर तैयार कीजिए देसी पाउडर, दूध में मिलाकर पीने से शरीर को मिलेगी गजब की फुर्ती!
Saumya Tripathi
Sep 07, 2025
अगर आप शरीर को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए प्रोटीन पाउडर का सहारा लेते हैं तो यह देसी पाउडर ट्राई कर सकते हैं.
जिसके सेवन से आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी साथ ही शरीर सुडौल और आकर्षक नजर आता है.
खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए आप प्रोटीन पाउडर की जगह चना सत्तू पाउडर का सेवन कर सकते हैं.
यह पोषक तत्वों के साथ-साथ नेचुरल प्रोटीन का बेस्ट है जिसे आप दूध के साथ मिलाकर पी सकते हैं.
दूध और चना सत्तू पाउडर मिक्स करके पीने से शरीर को बढ़िया एनर्जी मिलती है जिससे आप दिनभर एक्टिव रहते हैं.
अगर आपका शरीर कमजोर और दुबला-पतला है तो उनके लिए यह ड्रिंक बेस्ट साबित हो सकती है.
सत्तू नेचुरल फाइबर का सबसे बेस्ट सोर्स है जो डाइजेशन के लिए बेहतर होता है. दूध के साथ इसका नियमित सेवन करने से पेट साफ रहता है.
जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए सत्तू और दूध का कॉम्बिनेशन अच्छा साबित हो सकता है. इसे पीने से मसल्स गेन, स्टैमिन बढ़ता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.