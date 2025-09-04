इन 3 गलतियों की वजह से मर जाएगा अच्छा-खासा तुलसी का पौधा, नोट कर लें माली की ये बातें
Saumya Tripathi
Sep 04, 2025
आपने ध्यान दिया होगा कि अचानक से तुलसी का हरा-भरा पौधा सूखने लगा है.
तुलसी के पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही है या वह बेजान-सी नजर आ रही है, तो यह जानकारी काम आ सकती है.
दरअसल, एक अनुभवी माली ने कुछ ऐसी मामूली-सी गलतियां शेयर की हैं जिससे आप तुलसी के पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं.
इस जानकारी को इंस्टाग्राम पर @plantwithmayur नाम के पेज पर शेयर किया गया है.
अक्सर लोगों को यह लगता है कि रोजाना पानी देने से पौधा हरा-भरा रहेगा लेकिन ऐसा नहीं है. इससे पौधे की जड़े गलने लगती हैं.
तुलसी को रोजाना पानी देने के बजाय मिट्टी की नमी जांच करके ही पानी दें. अगर मिट्टी सूखी लगे तभी पानी डालें.
कई लोग रोजाना पूजा के बाद अगरबत्ती की जली हुई राख तुलसी के पौधे में डाल देते हैं जिससें इसमें मौजूद केमिकल मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं.
तुलसी का ऐसा पौधा है जिसे धूप की जरूरत होती है. कुछ लोग इसे घर के अंदर रख देते हैं जहां धूप नहीं पहुंचती और यह खराब होने लगता है, इसे ऐसी जगह रखे जहां 4-6 घंटे की धूप मिले. सुबह की धूप तुलसी के लिए जरूरी होती है.