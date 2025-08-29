चिकन-अंडों से ज्यादा मिलेगा शाकाहारी चीजों में प्रोटीन, महीनेभर में शरीर में चढ़ने लगेगी चर्बी!
Saumya Tripathi
Aug 29, 2025
अगर आप शाकाहारी हैं और प्रोटीन का अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हैं तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.
मूंग दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानी जाती है. आप डाइट में अंकुरित मूंग दाल या इसकी डिश बनाकर खा सकते हैं.
प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए आप डाइट में पनीर का सेवन कर सकते हैं.
दालें प्रोटीन का बेस्ट सोर्स मानी जाती हैं आप इन्हें डाइट में शामिल कर सकते हैं.
प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स सोयाबीन माना जाता है. यह हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है.
दूध कैल्शियम के साथ-साथ दूध प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है, इसे डाइट में जरूर शामिल करें.
ड्राई फ्रूट्स डाइट में शामिल करने से प्रोटीन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.