सोने से पहले रोजाना सोंठ का पानी पीने से मिल सकते हैं इतने गजब के फायदे
Jan 09, 2026
सूखे अदरक जिसे सोंठ भी कहा जाता है, ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है.
आज आपको बताते हैं सोने से पहले रोजाना सोंठ का पानी पीने से क्या फायदा होता है.
सोने से पहले रोजाना सोंठ का पानी पीने से बॉडी में जमा टॉक्सिंस बाहर निकाल जाएगा.
पाचन से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर कर सकते हैं.
आपको एनर्जेटिक बनाएं रखने के लिए भी सोंठ का पानी आप पी सकते हैं.
इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए ये फायदेमंद होता है.
शरीर को इंफेक्शन से बचाने के लिए भी रोजाना इसके पानी को पी सकते हैं.
