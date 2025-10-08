रातोंरात मिलेगा चेहरा का खोया नूर, बस इस 1 चीज को मिलाकर करें फेस मसाज
Saumya Tripathi
Oct 08, 2025
सर्दियों के मौसम में स्किन रुखी और बेजान नजर आने लगती हैं. जिसकी वजह से लोग काफी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं.
वैसे तो सर्दियों में चेहरे के ड्राईनेस से छुटकारा पाने के लिए लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं.
लेकिन, अगर आप ग्लिसरीन के साथ फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो चेहरा हेल्दी और सॉफ्ट नजर आता है.
फिटकरी में मौजूद क्लीनजिंग गुण चेहरे से झाइयों और कालेपन की समस्या को दूर करने में मदद कर सकती है.
ग्लिसरीन के साथ फिटकरी को मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से स्किन टोन में सुधार होता है और चेहरे से झाइयों- रुखापन को कम किया जा सकता है.
इसे तैयार करने के लिए 1 बाउल में पानी लें और उसमें तुलसी पत्ती और फिटकरी का टुकड़ा मिलाकर उबालें.
फिर इसे स्प्रे बोतल में छानकर रख लें और ग्लिसरीन की कुछ बूंदें मिलाएं और 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दें.
अब रोज रात सोने से पहले चेहरे को धुलें और इस टोनर को अप्लाई करें और थपथपा के सुखा लें.
हर रोज इस टोनर का इस्तेमाल करने से चेहरे का रुखापन, झाइयां और कालापन दूर हो सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.