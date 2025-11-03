सर्दियों में इम्यूनिटी और मजबूत डाइजेशन के लिए वरदान है ये पानी! बस रोजाना इस तरह करें सेवन
shambhavi punam
Nov 03, 2025
भारत के कई हिस्सों में हल्की ठंड ने दस्तक दे की है और ऐसे में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
ठंड के मौसम में बहुत से लोग चाय में अदरक का इस्तेमाल करते हैं, आज हम आपको बताएंगे अदरक का पानी पीने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं.
कब्ज और डाइजेशन
रोजाना सुबह अदरक का पानी पीने से कब्ज की समस्या में आराम मिल सकता है पाचन तंत्र मजबूत होता है.
अदरक का पानी
आजकल के मौसम में लोगों को खांसी और जुकाम का सामना करना पड़ता है, ऐसे में अदरक का पानी काफी लाभदायक साबित हो सकता है.
इम्यून सिस्टम
अगर आपका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है तो हर रोज डाइट में अदरक का पानी शामिल करने से इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है.
कैसे करें सेवन
अदरक को पानी में उबालकर इसमें सेंधा नमक और नींबू की कुछ बूंदे डालकर इसका सेवन कर सकते हैं.
जुकाम
अगर आपको जुकाम है तो आप अदरक के गुनगुने पानी में शहद मिलाकर इसे पी सकते हैं.
डॉक्टर
अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्थ संबंधित दिक्कत है तो अदरक के पानी का सेवन डॉक्टर से पूछ कर ही करें.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.