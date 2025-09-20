झाड़ू जैसे नजर आने लगे हैं बाल तो चावल के पानी में इन चीजों को मिलाकर करें हेयर वॉश, हर कोई पूछेगा राज
Saumya Tripathi
Sep 20, 2025
बालों को सिल्की-स्मूथ और नेचुरली स्ट्रेट बनाने के लिए लोग आमतौर पर कई अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.
इस प्रोडक्ट्स में शैंपू और कंडीशनर से लेकर हेयर मास्क जैसी चीजों तक ना जाने क्या-क्या केमिकल वाली चीजें शामिल होती हैं.
अगर आप भी बालों को नेचुरली स्मूथ और शाइनी बनाना चाहते हैं तो चावल के पानी के साथ इन चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं.
क्या चाहिए- चावल का आटा, अंडा, दही और नारियल का तेल.
अब सबसे पहले एक पतीले में पानी को गर्म करना है. अब इस पानी में चावल का आटा डालकर उबाल लें.
इसके बाद आप इसमें एक कच्चे अंडे को मिला लें फिर इस घोल में दही और नारियल तेल को मिलाएं और सब चीजों को अच्छे से मिक्स करें.
अब इस पेस्ट को बालों में 1 घंटे लगाकर रखें. इसके बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.