बादाम और अखरोट से कई गुना ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर है ये छोटा सा नट, हड्डियों को बना देगा एकदम मजबूत
Lalit Kishor
Nov 05, 2025
ड्राई फ्रूट्स बेहद फायदेमंद
सर्दियों में सेहत के लिए ड्राई फ्रूट्स काफी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इनमें बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
बादाम और अखरोट काफी फायदेमंद
ड्राई फ्रूट्स में बादाम और अखरोट को हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है.
बादाम और अखरोट से ताकतवर हेजलनट्स
हेल्थ के लिए कुछ मामलों में बादाम और अखरोट से ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर हेजलनट्स को माना जाता है.
हेजलनट्स हड्डियों को बना देगा मजबूत
अच्छे न्यूट्रिएंट्स के चलते हेजलनट्स को हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.
हेजलनट्स दिल के लिए फायदेमंद
हेजलनट्स में मोनोसैचुरेटेड फैट्स और पॉलिसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कम करके हार्ट हेल्थ के लिए असरदार हो सकते हैं.
हेजलनट्स से स्किन होगी जवान
स्किन के लिए भी विटामिन E से भरपूर हेजलनट्स काफी असरदार हो सकते हैं.
हेजलनट्स से दिमाग होगा तेज
दिमाग के लिए भी हेजलनट्स को फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन B6, विटामिन E और फोलेट जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.