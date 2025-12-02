पिस्ता और बादाम से भी ज्यादा ताकतवर है ये छोटा नट, हड्डियों में भद देगा फौलादी ताकत!
shambhavi punam
Dec 02, 2025
सर्दियों के मौसम में अच्छी सेहत के लिए बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं.
फायदेमंद
ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट्स काफी फायदेमंद माने जाते हैं. रोजाना इनके सेवन से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है.
पिस्ता और बादाम काफी फायदेमंद
ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता और बादाम काफी फायदेमंद होते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं.
बादाम और पिस्ता ताकतवर हेजलनट्स
हेजलनट्स को हेल्थ के नजरिए से पिस्ता और बादाम से भी ताकतवर और फायदेमंद माना जाता है.
हेजलनट्स हड्डियों को बना देगा मजबूत
ठंड के मौसम में हड्डियों को मजबूत बनाने में हेजलनट्स काफी फायदेमंद नट साबित हो सकता है.
हेजलनट्स दिल के लिए फायदेमंद
हेजलनट्स में मोनो सैचुरेटेड फैट्स और पॉलीसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं.
हेजलनट्स से स्किन होगी हेल्दी
हाई विटामिन E से भरपूर हेजलनट्स स्किन के लिए काफी फायदेमंद है. रोजाना इसके सेवन से स्किन हेल्दी बनती है.
हेजलनट्स से दिमाग होगा तेज
हेजलनट्स में विटामिन B6, विटामिन E और फोलेट पाया जाता है जो ब्रेन को हेल्दी रखने में काफी मददगार साबित हो सकता है
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.