ब्लड शुगर का दुश्मन और इम्युनिटी का दोस्त है करेला, जानें खाने से पहले इसके फायदे
Reetika Singh
Feb 05, 2026
करेले में इंसुलिन जैसा यौगिक 'पॉलीपेप्टाइड-पी' पाया जाता है, जो नेचुरल तरीके से ब्लड शुगर के लेवल को कम करने और डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है.
ये सब्जी ब्लड को साफ करने का काम करती है, जिससे चेहरे पर कील-मुंहासे नहीं होते और त्वचा संबंधी रोगों के साथ-साथ खुजली व एलर्जी का खतरा भी काफी कम हो जाता है.
विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण करेला शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाता है, जिससे मौसम बदलने पर होने वाले वायरल इंफेक्शन और बुखार से बचाव होता है.
केरल में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जो कब्ज की समस्या को दूर करता है. साथ ही यह लिवर एंजाइम को एक्टिव कर भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाता है.
गर्भवती महिलाओं को करेले का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कुछ तत्व गर्भाशय को उत्तेजित कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
करेले का अधिक मात्रा में या खाली पेट जूस पीना कई बार पेट में ऐंठन, दस्त या सिरदर्द का कारण बन सकता है. इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा का ही ध्यान रखें.
अगर आपकी शुगर पहले से ही कम रहती है या आप डायबिटीज की भारी दवाएं ले रहे हैं, तो करेला खाने से शुगर लेवल अचानक बहुत गिर सकता है. इसलिए सावधानी बरतें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.