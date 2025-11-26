सर्दियों में सेहत के लिए वरदान है ये सब्जी, खाते ही तगड़ी हो जाएगी इम्यूनिटी
Reetika Singh
Nov 26, 2025
रतालू के फायदे
सर्दियों में मिलने वाला रतालू सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है.
विटामिन्स-मिनरल्स से भरपूर
पोषक तत्वों से भरपूर रतालू में आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम और विटामिन बी6 जैसे कई तत्व पाए जाते हैं. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.
इम्युनिटी बढ़ाए
रतालू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को मूजबत बनाता है और सर्दियों में होने वाले सर्दी-जुकाम से बचाव करता है.
बेहतर डाइजेशन
रतालू में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, यह कब्ज जैसी डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से बचाव करता है.
BP कंट्रोल करें
इनमें पाया जाने वाला पोटैशियम शरीर में सोडियम लेवल को बैलेंस्ड करता है, जिससे BP कंट्रोल रहती है.
हार्ट हेल्थ
साथ ही रतालू बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद कर सकता है.
ब्रेन हेल्थ
रतालू से सेवन से ब्रेन की कार्यप्रणाली में सुधार आ सकता है और याददाश्त बेहतर होती है.
एनर्जी
रतालू कार्बोहाइड्रेट का भी अच्छा स्रोत है, ऐसे में इसके सेवन से बॉडी को एनर्जी मिलती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.