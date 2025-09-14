अंदर ही अंदर जवानों को खाई जा रही है ये मुसीबत, शरीर पर नजर आते ही इन लक्षणों को न करें अनदेखा
Saumya Tripathi
Sep 14, 2025
दुनिया में जवान लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह है आत्महत्या. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 से 45 साल के लोगों को सुसाइड सबसे ज्यादा परेशान करती है.
नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक हर साल सुसाइड के 7 लाख मामले दर्ज होते हैं, जिसमें से 67 प्रतिशत युवाओं के होते हैं.
जो कि इस बात का संकेत है कि मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करना कितना जरूरी हो चुका है.
साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि सुसाइल टेंडेंसी या आइडिएशन के लक्षण काफी छोटे होते हैं.
इसलिए उनपर ध्यान देना जरूरी है यह माइक्रो एक्सप्रेशन है. जो किसी के एहसास, विचारों और व्यवहार में दिख सकते हैं और इन्हें इग्नोर करने की गलती न करें.
उनके बिहेवियर और बोलचाल भाषा में 'काश मैं जिंदा ना होता', 'कोई मेरी परवाह करता' जैसी निराशावादी बातों का बार-बार आना.
शरीर पर बार-बार चोट या नीले निशान दिखना, ब्लड-रेजर के निशान, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें.
अगर व्यक्ति अचानक शांत, लोगों से दूर, सामाजिक गतिविधियों में न रहना, मूड स्विंग्स, पहले की तरह पसंदीदा काम में मन न लगना.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.