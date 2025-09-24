आपकी इन हरकतों की वजह से शरीर में उछल आती है पित्ती!

Saumya Tripathi
Sep 24, 2025

अक्सर कई लोगों को यह दिक्कत होती है कि उनके शरीर पर बार-बार पित्ती निकली आती हैं.

पित्ती अधिकतर बारिश के मौसम में देखने को मिलती हैं.

तो चलिए जानते हैं कि शरीर पर पित्ती निकलने की वजह क्या है?

शरीर में पित्ती होने के लिए हिस्टामाइन नामक केमिकल जिम्मेदार होता है.

किसी एलर्जी या किसी बाहरी चीज के रिएक्शन में शरीर इस केमिकल को रिलीज करता है.

जब शरीर का डिफेंस सिस्टम किसी बाहरी खतरे का सामना करता है तो वह सुरक्षा के लिए इस केमिकल को रिलीज करता है.

इससे स्किन के नीचे एक तरह का लिक्विड जमा हो जाता है और खुजली वाले, उभरे हुए लाल दाने निकल आते हैं, जिन्हें पित्ती कहते हैं.

पित्ती निकलने के कई वजह हो सकते हैं जैसे दवा, तनाव, एलर्जी फूड या अधिक धूप लगना आदि.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

