दांतों में लगी कैविटी चुटकियों में इस तरह हो जाएगी खत्म! बस अपनाएं ये घरेलू और कारगर नुस्खे
Lalit Kishor
Nov 10, 2025
दांतों में कैविटी
काफी लोगों के दांतों में समय के साथ कई कारणों से कैविटी हो जाती है. इससे दांतों में असहनीय दर्द भी शुरू हो जाता है.
दांतों में दर्द
जहां कैविटी के बाद अक्सर खाना खाने में दिक्कत होना और दांतों में दर्द होना, जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
कैसे पाएं राहत
दांतों में लगी कैविटी के लिए RCT की जरूरत हो सकती है. हालांकि कुछ घरेलू नुस्खों से आप दर्द से राहत पा सकते हैं.
सरसों का तेल, हल्दी और नमक
कैविटी के दर्द से राहत के लिए आप सरसों का तेल, हल्दी और नमक का पेस्ट बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
गर्म पानी और हींग
अगर आपको कैविटी है तो गर्म पानी में हींग डालकर कुल्ला करने से दर्द में राहत मिल सकती है.
लौंग का तेल
कैविटी के दर्द से आराम दिलाने में लौंग का तेल भी दांतों पर इस्तेमाल करना फायदेमंद माना जाता है.
फिटकरी और सेंधा नमक
दांतों में अगर कैविटी लगी है तो इससे राहत के लिए फिटकरी और सेंधा नमक का मिश्रण भी फायदेमंद साबित हो सकता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.