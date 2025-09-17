प्रेग्नेंसी में लहसुन खाना शरीर के लिए है कितना सही?
Saumya Tripathi
Sep 17, 2025
लहसुन खाने का स्वाद बढ़ता है और सेहत के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है.
इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीफंगल जैसे कई गुण मौजूद होते हैं.
लहसुन इम्युनिटी को मजबूत करने और शरीर से गंदे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मददगार होता है.
लेकिन मन में सवाल आता है कि प्रेग्नेंसी में लहसुन खाना चाहिए या नहीं?
प्रेग्नेंसी में सही मात्रा में लहसुन खाना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है.
लहसुन के सेवन से ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जो कि बच्चे के लिए लाभकारी होता है.
प्रेग्नेंसी में कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए, इसे अच्छी तरह पकाकर ही खाएं.
वहीं प्रेग्नेंसी में ज्यादा लहसुन खाने से पेट में जलन और गैस की समस्या हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.