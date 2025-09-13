रोजाना कितनी इलायची को चबा सकते हैं?

इलायची खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ पर काफी अच्छा असर डालती है.
रोजाना इलायची को चबाना काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
आज आपको बताते हैं रोजाना कितनी इलायची को आप चबा सकते हैं.
आप दिनभर में 2 इलायची को रोजाना चबा सकते हैं.
पाचन में सुधार के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
बढ़ते वजन को कम करने के लिए भी इसको चबा सकते हैं.
मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए आप इलायची को चबा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.