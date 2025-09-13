रोजाना कितनी इलायची को चबा सकते हैं?

Ritika
Sep 13, 2025

इलायची खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ पर काफी अच्छा असर डालती है.

रोजाना इलायची को चबाना काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

आज आपको बताते हैं रोजाना कितनी इलायची को आप चबा सकते हैं.

आप दिनभर में 2 इलायची को रोजाना चबा सकते हैं.

पाचन में सुधार के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

बढ़ते वजन को कम करने के लिए भी इसको चबा सकते हैं.

मुंह की दुर्गंध दूर करने के लिए आप इलायची को चबा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

VIEW ALL

कूल्हों के पास जमी चर्बी को कम करने के लिए करें ये 5 योगासन

हद से ज्यादा खट्टा हो गया है दही, तो इस ट्रिक से सिर्फ 1 मिनट में खत्म करें खट्टापन

दांतों का पीलापन साफ करने के लिए फिटकरी का ऐसे इस्तेमाल, ओरल हेल्थ में भी होगा सुधार

किचन में रखे-रखे खराब हो रही इन चीजों से साफ करें गर्दन का कालापन, हफ्तेभर में चेहरे से मैच होगा कलर
Read Next Story